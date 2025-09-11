сегодня в 11:28

Жительница Каширы София Романова заняла первое место на турнире по шахматам

7, 8 и 9 сентября в Ясной Поляне Тульской области прошел крупный детский шахматный турнир «Кубок Льва Николаевича Толстого», приуроченный к его дню рождения. В течение трех дней более 300 участников из 20 регионов страны выявляли сильнейших в быстрых шахматах, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Отлично выступили ученики Каширской спортивной школы: все они заняли места в верхней части турнирной таблицы. Артем Зотов, Илья Цыганков и Илья Кренев набрали по 5 очков из 9 возможных, а Олег Волков, Мария Конотоп и Владислав Скоромников — по 5,5 очков. Великолепный результат показала София Романова, набравшая 7 очков и ставшая первой среди девушек!

Церемония награждения победителей прошла возле дома, где жил Лев Николаевич Толстой в Ясной Поляне. В мероприятии приняли участие директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая и исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.