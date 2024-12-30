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Жителям Мытищ напомнили о правилах катания на лыжах

Новогодние выходные — прекрасная возможность не только провести время с родными и близкими, но и заняться спортом. Многие любители активно проводить время на свежем воздухе выбирают лыжи. Жителям Мытищ рассказали о правилах катания на лыжах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Чтобы спорт на свежем воздухе приносил только радость, напоминаем простые правила безопасного катания на лыжах:

Лыжи и палки должны быть подобраны по росту занимающегося и находиться в исправном состоянии.

Лыжные ботинки должны быть подобраны по размеру: тесная или очень свободная обувь может привести к потертостям или травме.

Одежда должна быть удобной и защищать ветра.

Если возникает необходимость, приседая, падайте на бок (обязательно держа при этом палки сзади).

Не пересекайте лыжню, по которой передвигаются спускающиеся со склона лыжники.

При признаках обморожения прекратите дальнейшее движение, сойдите с дистанции и как можно скорее зайдите в теплое помещение.

Кататься на лыжах лучше в парковой зоне или в том районе, где движение автотранспорта отсутствует.

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно звоните на номер «112».

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