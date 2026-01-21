Жители Подмосковья получили более 53 тысяч знаков ГТО в 2025 году

В 2025 году 53 245 жителей Московской области получили знаки отличия комплекса ГТО, включая золотые, серебряные и бронзовые, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В 2025 году в Московской области 53 245 человек получили знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Из них 28 149 — золотые, 14 261 — серебряные и 10 835 — бронзовые.

Лидерами по количеству знаков стали Химки (3625), Красногорск (3560) и Люберцы (3437). Впервые в тройку вошли Люберцы, сменив Щелково, а Химки и Красногорск поменялись позициями по сравнению с 2024 годом.

Всего в испытаниях комплекса ГТО в регионе приняли участие 119 406 человек. Знак отличия ГТО дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вуз. С 1 января 2025 года граждане, выполнившие нормативы и прошедшие диспансеризацию, могут оформить налоговый вычет до 18 тысяч рублей за налоговый период.

В Подмосковье работают 64 центра тестирования комплекса ГТО. Адреса центров доступны на сайте министерства. Мероприятия комплекса проходят в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.