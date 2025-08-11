Жители Одинцовского округа приняли участие в Спортивном фестивале русской культуры

Мероприятие было организовано в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Его участниками стали более 200 жителей Одинцовского городского округа. На центральных площадках фестиваля были состоялись матчевая встреча по футболу, традиционная русская игра «Стенка на стенку», показательные поединки по кикбоксингу, самбо и боксу.

Кроме того, для гостей и участников были организованы мастер-классы по русским народным забавам, сборке-разборке автомата и оказанию первой медицинской помощи. В программу также были включены выставки от мастеров народно-художественных промыслов, площадка по измерению силы удара, аквагрим, полевая кухня и угощения русской народной кухни, а на главной сцене состоялось выступление солиста группы «Русский стяг» Евгения Долганова.