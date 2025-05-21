Жители Лобни выбрали название нового ФОКа с бассейном

В городском округе Лобня строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Выбрать его название глава города Анна Кротова предложила жителям муниципалитета. В голосовании в ее Telegram-канале приняли участие почти 2,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Многие предлагали название „Чайка“, но объект с таким названием в городе уже есть», — рассказала Анна Владимировна.

В итоге большинство голосов (833) лобненцы отдали за вариант «Флагман».

Флагман — главный корабль во флоте, который несет знамя командующего и служит штабом для командования флота.

Завершение строительства запланировано в конце 2025 года. В здании расположится не только бассейн с раздевалками и душевыми, но и спортивные и тренажерные залы, кафе и медблок. На прилегающей территории будет парковка и зоны для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.