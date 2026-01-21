Жители Красногорска получили 3 560 знаков ГТО в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье вручено 53 245 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Красногорск вошел в тройку лидеров по количеству награжденных: за год 3560 жителей округа получили знаки ГТО.

Знак отличия ГТО дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вуз. С 1 января 2025 года граждане, выполнившие нормативы комплекса и прошедшие диспансеризацию, могут оформить налоговый вычет до 18 тысяч рублей за налоговый период. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить допуск врача.

В Подмосковье работают 64 центра тестирования комплекса ГТО. В Красногорске центр расположен по адресу: ул. Советская, д. 15. Спортивные мероприятия проходят в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.