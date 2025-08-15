сегодня в 17:42

Жители Королева по понедельникам и средам могут посещать тренировки по пиклболу

Центральный городской парк приглашает жителей Королева на открытые тренировки по пиклболу. Занятия проводятся по понедельникам и средам с 18:00 до 20:00 на Арт-веранде, где созданы комфортные условия для тренировок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Пиклбол относительно новый вид спорта, который стремительно набирает популярность благодаря простоте правил и доступности для людей любого возраста и уровня подготовки. Пиклбол сочетает в себе элементы бадминтона, большого и настольного тенниса. Активные движения помогают поддерживать физическую форму, улучшают координацию, укрепляют сердечно-сосудистую систему и поднимают настроение.

В программе занятий предусмотрена возможность попробовать себя в одиночных и парных играх, освоить основные приемы и техники ведения мяча, а также улучшить реакцию и ловкость рук.

Желающих поиграть обеспечат необходимым инвентарем: ракетками, мячами и другими принадлежностями, которые будут предоставлены на месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.