Жители Каширы приняли участие в Дне ходьбы

6 сентября делегация из Каширы приняла участие в уникальном мероприятии — Дне ходьбы, который включал в себя маршрут длиной 3 км по центру Москвы, от Ростовской набережной до стадиона «Лужники». Более 10 000 человек со всей страны собрались, чтобы пройти этот маршрут и открыть для себя все преимущества скандинавской ходьбы — полезного и доступного вида физической активности, который способствует укреплению здоровья и улучшению общего самочувствия, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Перед началом маршрута участники вместе со звездными гостями — актрисой Ольгой Кабо, телеведущей Екатериной Стриженовой и фигуристом Ильей Авербухом — провели общую разминку. Это помогло настроиться на активное движение и зарядиться энергией на весь путь.

На протяжении всей дистанции работал медицинский персонал, готовый оказать необходимую помощь в случае необходимости. Всем участникам также предоставлялась питьевая вода, что особенно важно для поддержания водного баланса во время физической нагрузки.

Ярким и запоминающимся завершением маршрута стал концерт на сцене форума «Территория будущего. Москва 2030», который проходил в Лужниках. Музыкальные выступления и праздничная атмосфера создали отличное настроение и позволили участникам обменяться впечатлениями после активного дня.

Участие в Дне ходьбы стало для каширян не только возможностью поддержать свое здоровье, но и отличным способом провести время в компании единомышленников, познакомиться с новыми людьми и вдохновиться на дальнейшие спортивные достижения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.