сегодня в 10:00

Жители Балашихи пробегут 2025 метров на встречу к исполнению своего желания

1 января в Пестовском парке в Балашихе пройдет традиционный забег обещаний сообщества «5 верст». Принять участие в нем может любой желающий, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для участия нужно пройти регистрацию по ссылке: https://1jan.run/ и получить свой номер для забега.

Забег пройдет на дистанцию 2025 метров. Его цель — не скорость и время, а шаг к исполнению своего желания.

Каждый участник получит волшебный нагрудной номер. На нем можно написать свое желание или обещание и сделаете 2025 шагов к его осуществлению.

Приходить можно всей семьей, с друзьями и даже с питомцами.

Старт в 12:00. Место сбора в Пестовском парке, в 300 метрах от центрального входа, ближайший ориентир — здание «Проката».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.