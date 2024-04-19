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Жителей Люберец приглашают на тренировку с актером Андреем Сухиным

Жителей Люберец приглашают на утреннюю тренировку с актером Андреем Сухиным, передает пресс-служба администрации городского округа.

По традиции в городском округе Люберцах каждое воскресенье в 9:00 у входа в ФОК «Люберецкий» собираются все желающие провести вместе утреннюю тренировку на свежем воздухе с проектом «Худеем вместе с Сухиным».

В этот раз, 21 апреля, вместе с тренером, известным актером Андреем Сухиным занятие проведет лауреат всероссийских премий в области спорта, амбассадор компании NEW WAVE, музыкант и солистка группы, выпустившая хит «Матушка Россия» Яна Столбова.

Благодаря комплексу упражнений, которые проходят на свежем воздухе, улучшается кровообращение, самочувствие и укрепляется иммунитет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.