Жителей и гостей Рузы приглашают на спортивный праздник «Азбука спорта»

18 октября в 12:00 жителей и гостей Рузского муниципального округа ждет яркое спортивное событие в парке культуры и отдыха «Городок». Администрация округа организует общеобластное мероприятие «Азбука спорта», которое станет настоящим праздником активного образа жизни, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Спортивное мероприятие обещает быть насыщенным и интересным для посетителей всех возрастов. Программа включает разнообразные активности, направленные на популяризацию здорового образа жизни и спорта.

Культурная программа мероприятия представлена фотовыставкой «Наши чемпионы», где посетители смогут познакомиться с достижениями местных спортсменов и вдохновиться их успехами.

Спортивная часть праздника включает несколько увлекательных активностей:

Семейные эстафеты «Каникулярный забег»

Веселые старты для всех желающих

Мастер-классы от профессиональных спортсменов

Образовательный блок мероприятия представлен:

Викториной о спорте и здоровом питании

Акцией «Для разрядки на зарядку»

Мастер-классом «Культурный код»

Особое внимание уделено юным спортсменам — для них организована специальная зона «Юный чемпион», где можно получить первые спортивные навыки и познакомиться с основами спортивной подготовки.

Мастер-класс «Секреты чемпионов» позволит участникам узнать профессиональные секреты от опытных спортсменов и тренеров.

«Мероприятие станет отличной возможностью провести время с семьей, получить новые знания о спорте и здоровом образе жизни, а также зарядиться позитивной энергией. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к спортивному празднику,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.