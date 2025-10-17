Жителей и гостей Рузы приглашают на спортивный праздник «Азбука спорта»
Фото - © Администрация Рузского муниципального округа
18 октября в 12:00 жителей и гостей Рузского муниципального округа ждет яркое спортивное событие в парке культуры и отдыха «Городок». Администрация округа организует общеобластное мероприятие «Азбука спорта», которое станет настоящим праздником активного образа жизни, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Спортивное мероприятие обещает быть насыщенным и интересным для посетителей всех возрастов. Программа включает разнообразные активности, направленные на популяризацию здорового образа жизни и спорта.
Культурная программа мероприятия представлена фотовыставкой «Наши чемпионы», где посетители смогут познакомиться с достижениями местных спортсменов и вдохновиться их успехами.
Спортивная часть праздника включает несколько увлекательных активностей:
- Семейные эстафеты «Каникулярный забег»
- Веселые старты для всех желающих
- Мастер-классы от профессиональных спортсменов
Образовательный блок мероприятия представлен:
- Викториной о спорте и здоровом питании
- Акцией «Для разрядки на зарядку»
- Мастер-классом «Культурный код»
Особое внимание уделено юным спортсменам — для них организована специальная зона «Юный чемпион», где можно получить первые спортивные навыки и познакомиться с основами спортивной подготовки.
Мастер-класс «Секреты чемпионов» позволит участникам узнать профессиональные секреты от опытных спортсменов и тренеров.
«Мероприятие станет отличной возможностью провести время с семьей, получить новые знания о спорте и здоровом образе жизни, а также зарядиться позитивной энергией. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к спортивному празднику,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.