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Житель Подмосковья занял первое место на чемпионате по рыбной ловле

Представитель Подмосковья занял первое место на чемпионате по рыбной ловле среди профессионалов, который состоялся в рамках московской рыбной недели, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Житель городского округа Серпухов, мастер спорта по рыбной ловле, трехкратный призер чемпионата России Александр Узелков удостоился главного приза фестиваля – сертификата на 1 миллион рублей. Улов подмосковного рыбака превысил 13 килограммов. Данный результат стал лучшим на турнире.

​«Конкуренция на этом чемпионате была очень серьезной, победа далась непросто. Было бы хорошо проводить такие турниры как можно чаще», — поделился эмоциями с журналистами Александр Узелков.

​Церемонию награждения провели трехкратный чемпион мира по рыбной ловле, ведущий канала «Охота и рыбалка» Станислав Радзишевский и спортивный журналист, комментатор всероссийского турнира «Золотой судак» Антон Кочелаев.

​Соревнования по рыбной ловле прошли в рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» и в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.