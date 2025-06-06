Житель Подмосковья занял первое место на чемпионате по рыбной ловле
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Представитель Подмосковья занял первое место на чемпионате по рыбной ловле среди профессионалов, который состоялся в рамках московской рыбной недели, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Житель городского округа Серпухов, мастер спорта по рыбной ловле, трехкратный призер чемпионата России Александр Узелков удостоился главного приза фестиваля – сертификата на 1 миллион рублей. Улов подмосковного рыбака превысил 13 килограммов. Данный результат стал лучшим на турнире.
«Конкуренция на этом чемпионате была очень серьезной, победа далась непросто. Было бы хорошо проводить такие турниры как можно чаще», — поделился эмоциями с журналистами Александр Узелков.
Церемонию награждения провели трехкратный чемпион мира по рыбной ловле, ведущий канала «Охота и рыбалка» Станислав Радзишевский и спортивный журналист, комментатор всероссийского турнира «Золотой судак» Антон Кочелаев.
Соревнования по рыбной ловле прошли в рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» и в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.
«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.