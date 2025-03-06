Житель Луховиц Кирилл Малюков завоевал золото на первенстве ЦФО по боксу

Воспитанник спортивного центра «Луховицы» Кирилл Малюков победил на первенстве Центрального федерального округа России по боксу. Соревнования состоялись в Воронеже. Они проводились среди юношей 15-16 лет. Участниками стали 212 боксеров из 17 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Муниципальный округ Луховицы в составе сборной команды Московской области в турнире представлял воспитанник спортцентра «Луховицы» Кирилл Малюков, которого тренирует Имран Наврузов.

«Кирилл одержал четыре победы в боях над соперниками из Тамбовской, Тульской, Воронежской и Брянской областей. Это позволило ему завоевать золото», — сказал тренер спортсмена Имран Наврузов.

Победа дала право Кириллу выступить на первенстве России по боксу, которое состоится в апреле. Оно пройдет в Суздале Владимирской области. Еще по итогам первенства ЦФО луховичанину присвоен разряд «кандидат в мастера спорта».

«Поздравляем Кирилла и тренера Имрана Наврузова с победой и желаем удачи на первенстве России по боксу», — отметил директор спортцентра Дмитрий Кирюхин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.