Жертв домашнего насилия в Якутии научат драться

Тренеры бойцовского клуба FightLab в Якутии будут проводить бесплатные занятия для жертв домашнего насилия, сообщает Газета.ru .

«Желающих посетить тренировки много после публикации новости. Не ожидали резонанса», — рассказали журналистам в спортивной секции.

Там также надеются, что объявление увидят бойцы из других регионов и проявят такую же инициативу.

Как уточняют «Осторожно, новости», клуб работает всего два месяца, но женщины уже занимаются там различными боевыми искусствами: бразильским джиу-джитсу, грэпплингом, кикбоксингом и ММА. Совместно с фондом помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, клуб надеется вернуть им силы и спокойствие, научить самозащите.

По словам основателя клуба Федора Огоюкина, борьба — это не только спорт, но и возможность брать свою жизнь под контроль и быть сильнее.