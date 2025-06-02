Женская сборная Подмосковья взяла два общекомандных места на чемпионате РФ по ММА

Подмосковные спортсменки удостоились одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медали на чемпионате России по смешанному боевому единоборству (ММА), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Данный результат позволил сборной Подмосковья занять второе место в общекомандном зачете среди регионов РФ, уступив лишь команде Москвы. Третье место заняли рязанские спортсменки.

​В весовой категории до 61,2 кг чемпионкой России стала Алена Самоцупова из Дмитровского муниципального округа. В финале турнира она одолела москвичку Валерию Милешину. Ее сестра — Мария Самоцупова завоевала серебряную награду в весе до 52,2 кг. В заключительном поединке она уступила Ангелине Клиновой из Челябинской области. В этой же весовой категории тройку призеров замкнула боец из городского округа Королев Александра Степакова.

Победители и призеры турнира получают возможность попасть в состав сборной России для участия в чемпионате мира.

Чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА) проходил в городе Самара с 30 мая по 1 июня.

Турнир проводился в соответствии в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.