Женская хоккейная команда «Аврора» из Домодедово стала победителем турнира «Кубок Дружбы 2025»

сегодня в 20:24

Домодедовская женская хоккейная команда «Аврора» одержала уверенную победу в турнире «Кубок Дружбы 2025», который проходил 8–9 ноября на ледовой арене имени Владимира Мышкина в Наро-Фоминском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

За главный трофей боролись пять сильнейших любительских команд из Подмосковья и других регионов:

ЖХК «Армата» (Наро-Фоминск);

ЖХК «Легенда» (Москва);

ЖХК «Аврора» (Домодедово);

ЖХК «Сатурн» (Раменское);

ЖХК «Королевы льда» (Тула).

Игры прошли в яркой и динамичной атмосфере: каждая встреча держала зрителей в напряжении до финальной сирены. Команды продемонстрировали высокий уровень подготовки, командный дух и стремление к победе.

По итогам соревнований:

1 место — ЖХК «Аврора» (Домодедово);

2 место — «Легенда» (Москва);

3 место — «Армата» (Наро-Фоминский г. о.).

На церемонии закрытия присутствовали легенды отечественного хоккея — Олимпийские чемпионы Владимир Мышкин и Алексей Прудников, а также участница сборной России Ирина Кулагина. Их участие придало турниру особую значимость и вдохновило молодых спортсменок.

Турнир «Кубок Дружбы» стал настоящим праздником хоккея, дружбы и единства. Девушки из Домодедово показали волю, характер и доказали, что любовь к спорту и командная сплоченность — ключ к победе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.