Женская хоккейная команда «Аврора» из Домодедово стала победителем турнира «Кубок Дружбы 2025»
Фото - © Федерация хоккея Наро-Фоминского г.о.
Домодедовская женская хоккейная команда «Аврора» одержала уверенную победу в турнире «Кубок Дружбы 2025», который проходил 8–9 ноября на ледовой арене имени Владимира Мышкина в Наро-Фоминском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.
За главный трофей боролись пять сильнейших любительских команд из Подмосковья и других регионов:
- ЖХК «Армата» (Наро-Фоминск);
- ЖХК «Легенда» (Москва);
- ЖХК «Аврора» (Домодедово);
- ЖХК «Сатурн» (Раменское);
- ЖХК «Королевы льда» (Тула).
Игры прошли в яркой и динамичной атмосфере: каждая встреча держала зрителей в напряжении до финальной сирены. Команды продемонстрировали высокий уровень подготовки, командный дух и стремление к победе.
По итогам соревнований:
- 1 место — ЖХК «Аврора» (Домодедово);
- 2 место — «Легенда» (Москва);
- 3 место — «Армата» (Наро-Фоминский г. о.).
На церемонии закрытия присутствовали легенды отечественного хоккея — Олимпийские чемпионы Владимир Мышкин и Алексей Прудников, а также участница сборной России Ирина Кулагина. Их участие придало турниру особую значимость и вдохновило молодых спортсменок.
Турнир «Кубок Дружбы» стал настоящим праздником хоккея, дружбы и единства. Девушки из Домодедово показали волю, характер и доказали, что любовь к спорту и командная сплоченность — ключ к победе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.