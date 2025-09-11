сегодня в 10:37

Женская хоккейная команда «Армата» из Наро-Фоминска победила в международном турнире

На ледовой арене имени Виктора Мышкина в Наро-Фоминске в рамках международного турнира «Кубок Дружбы» сразились сильнейшие женские хоккейные команды. Команда ЖСК «Армата» из Наро-Фоминского городского округа одержала триумфальную победу, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На втором месте -ЖСК Республика Беларусь, на третьем — ЖСК «Динамо» из Нижнего Новгорода.

Турнир для «Арматы» начался с напряженного и очень упорного матча против сильной сборной Беларуси, который подмосковные спортсменки проиграли с минимальным перевесом 3:2.

Но они не спасовали и в следующей игре выдали просто феноменальную игру, уверенно обыграв «Динамо» из Нижнего Новгорода со счетом 7:0.

Эта блестящая победа и принесла нам золото «Кубка Дружбы».

Хоккеистки продемонстрировали не только высочайший класс, мастерство и несгибаемую волю к победе, но и подлинный командный дух, что в конечном итоге и привело их к золотым медалям.

Особенно примечательно, что звания лучших игроков турнира также завоевали спортсменки «Арматы». Лучшим бомбардиром стала Инна Дюбанок, лучшим ассистентом — Мария Горячева, а лучшим защитником — Александра Пыркова. Их сила и целеустремленность служат настоящим примером для подражания.

Отдельная благодарность была выражена командам из дружественной Беларуси и Нижнего Новгорода за честную борьбу и зрелищные матчи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.