«Женатому не запрещено»: экс-президент IBU в суде признался в сексе с россиянкой

Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг в суде признался, что во время работы на посту у него была сексуальная связь с 42-летней жительницей России. Ранее 79-летнего функционера приговорили к более чем 3 годам колонии, сообщает RT со ссылкой на VG.

Во время выступления в суде Бессеберг признал, что у него был секс с 42-летней женщиной по имени Ева, с которой он познакомился во время ужина в России в 2016 году. Норвежец убеждал судью, что это была «обычная летняя интрижка».

«Мужчине не запрещено знакомиться с другими женщинами. У меня не было никаких подозрений, что эти женщины были проститутками или что они устроили ужин для меня», — сказал Бессеберг, который более 25 лет возглавлял IBU.

В ходе допроса в полиции в 2018 году функционер заявлял, что до их встречи Ева работала танцовщицей в ночном клубе. Бессеберг признавал, что кроме секса с россиянкой также спал и с проститутками. Позднее он отказался от показаний, сославшись на то, что давал их без адвоката.

Андерс Бессеберг получил 3 года и 1 месяц тюрьмы по делу о коррупции по восьми пунктам обвинения, в том числе за связи с секс-работницами, получение в подарок часов, поездки на охоту в Россию, Австрию и Чехию.

Суд также постановил, что экс-президент IBU якобы действовал в интересах России. Сам Бессеберг заявлял, что «не получал ни кроны, ни рубля или доллара ни от одного россиянина».

Сейчас суд рассматривает апелляцию, поданную Бессебергом.