«Зенит» за 10 лет потратил на трансферы более 400 млн евро

С зимнего трансферного окна с 2015 года наибольшие расходы продемонстрировал петербургский «Зенит», потратив 413,94 миллиона евро. Эта сумма превосходит общие затраты «Спартака» и «Краснодара», которые составили в сумме 391,51 миллиона евро. За последние десять лет «красно-белые» вложили в закупку игроков 242,41 миллиона евро, в то время как клуб Сергея Галицкого инвестировал 149,10 миллиона евро, сообщает Metaratings.ru .

«Локомотив» инвестировал в новых игроков 168,03 миллиона евро с зимнего трансферного окна с 2015 года, в то время как московское «Динамо» потратило 116,93 миллиона. За последние десять лет «бело-голубые» лишь однажды выступали в Первой лиге.

Среди шести ведущих команд России наиболее скромные расходы на трансферы оказались у ЦСКА — 98,12 миллиона евро.

В совокупности шесть сильнейших клубов сезона 2024/25 — «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и московское «Динамо» — вложили в приобретение футболистов за десятилетний период 1,188 миллиарда евро. При этом доход от продажи своих игроков составил всего 830 миллионов евро.