«Зенит» начал раздавать бесплатные билеты на матч со «Спартаком», но при одном условии

«Зенит» предлагает бесплатные билеты на матч за оформление карты болельщика

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о раздаче бесплатных билетов на будущий матч против «Спартака». В клубе заявили, что для этого всем желающим необходимо оформить карту болельщика, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых.

Акция действует до 14 апреля, сама встреча против «Спартака» пройдет 17 апреля. Карту болельщика можно завести в спеццентре у петербургской «Газпром Арены». Для оформления документа болельщики должны иметь при себе паспорт.

На сам матч «Зенит» — «Спартак», к слову, карта болельщика не потребуется.

Цена билетов на игру варьируется в пределах от 700 до 40 000 рублей.