Завершился Кубок «Арены Мытищи» по киокусинкай

15 октября Арена Мытищи им. В. И. Шалимова отметит свой 20-летний юбилей. В преддверии этого значимого события в универсальном спортивном зале комплекса прошел Кубок «Арены Мытищи» по киокусинкай, собравший более 400 участников.

Соревнования проходили в двух дисциплинах: «ката» (демонстрация формальных комплексов движений) и «кумите» (спарринги). Участники представляли Москву и Московскую область, среди них были как новички, впервые вышедшие на татами, так и опытные спортсмены, стремящиеся к новым вершинам.

Киокусинкай — это не просто боевое искусство, а философия, требующая силы, выносливости и несгибаемого духа. Турнир в Арене Мытищи стал важным событием для любителей и профессионалов этого вида единоборств.

На торжественном закрытии участники получили награды, а лучшие спортсмены отмечены специальными призами. Этот турнир стал отличной возможностью для юных бойцов проявить себя и получить опыт, который пригодится им на будущих соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.