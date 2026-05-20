В Кстовском районе Нижнего Новгорода 19 школ перевели на дистант
В Кстовском районе Нижегородской области 19 школ перешли на дистанционное обучение после утренней атаки беспилотников, сообщает ИА «Время Н».
На дистант перевели 18 муниципальных и одну государственную школу. Решение приняли после налета БПЛА на территорию района.
Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков сообщил, что мера направлена на обеспечение безопасности детей и сотрудников учебных заведений.
«Мы держим ситуацию под контролем, лично на связи с департаментом образования Нижнего Новгорода. Прошу отнестись к ситуации с пониманием и сохранять спокойствие. Берегите себя и свои семьи. Мы со своей стороны делаем все необходимое для поддержания порядка и реализации образовательного процесса», — написал он.
Власти заверили, что образовательный процесс продолжится в дистанционном формате.
