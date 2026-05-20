В Кстовском районе Нижнего Новгорода 19 школ перевели на дистант

В Кстовском районе Нижегородской области 19 школ перешли на дистанционное обучение после утренней атаки беспилотников, сообщает ИА «Время Н» .

На дистант перевели 18 муниципальных и одну государственную школу. Решение приняли после налета БПЛА на территорию района.

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков сообщил, что мера направлена на обеспечение безопасности детей и сотрудников учебных заведений.

«Мы держим ситуацию под контролем, лично на связи с департаментом образования Нижнего Новгорода. Прошу отнестись к ситуации с пониманием и сохранять спокойствие. Берегите себя и свои семьи. Мы со своей стороны делаем все необходимое для поддержания порядка и реализации образовательного процесса», — написал он.

Власти заверили, что образовательный процесс продолжится в дистанционном формате.

