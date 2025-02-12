Завершился круговой этап Первенства Люберец по футзалу

Завершился круговой этап Первенства городского округа Люберцы по футзалу, по результатам которого сформировалась сетка плей-офф, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С первого места турнирной таблицы вышел ФК Новокрасково «Дизель-Хард» (п. Красково), со второго — ФК «Galaxy» (г. Люберцы), с третьего — ФК «Торпедо» (г. Люберцы). Замыкает таблицу команда СШ «Орбита» (г. Дзержинский).

Первый четвертьфинал пройдет уже в следующий понедельник, 17 февраля. В нём встретятся лидеры турнирной таблицы — ФК Новокрасково «Дизель-Хард» — и футболисты ФК «Урожай» (п. Томилино). Начало встречи в 21.00.

В этот же день отношения на поле выяснят хозяева поля — ФК «Торпедо» — и спортсмены из ФК «Балятино» (п. Октябрьский). Начало матча в 22.00.

Во вторник, 18 февраля, за выход в полуфинал поборются спортсмены ФК «Galaxy» и москвичи из ФК «Гефест-Некрасовка» (начало в 21.00), а также ФК «Котельники» (г. Котельники) и ФК «Джога» (г. Люберцы). Начало в 22.00.

Матчи традиционно пройдут во Дворце спорта «Триумф».

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