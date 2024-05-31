Завершается строительство стадиона «Старт» в Ногинске

Интерьер здания стадиона «Старт» в Ногинске практически закончен, и строители приступили к благоустройству территории. Завершения строительства стадиона с нетерпением ожидают жители, которые смогут воспользоваться преимуществами нового спортивного объекта.

Современный дизайн и архитектурные решения позволят проводить различные спортивные мероприятия, а сам стадион «Старт» создаст столь необходимую площадку для тренировок и соревнований местных спортсменов и энтузиастов.

В настоящее время к работам на объекте привлечена команда из 45 квалифицированных работников, также в благоустройстве территории занято 6 единиц техники. Эта специальная команда сосредоточена на том, чтобы стадион соответствовал самым высоким стандартам качества и функциональности.

«На данный момент ведутся работы по благоустройству и выравниванию поля. Мы провели все меры по проекту: отсыпка, бетонирование, установка борта, ливневок, пескоуловителей. Сейчас пролили битумом, будем асфальтировать. Внутренние и фасадные работы уже завершены», — рассказал генеральный директор строительной компании Роман Царукян.

Стадион «Старт» станет центром для спортивных и общественных мероприятий в Ногинске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.