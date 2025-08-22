Защитник «Зенита» Дркушич рассказал, чего не хватило команде на старте сезона

Защитник «Зенита» Дркушич: в первых турах результаты не такие, как мы хотели

На открытой тренировке «Зенита» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге защитник команды Ваня Дркушич высказал свое мнение о текущей ситуации в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), сообщает Metaratings.ru .

Мероприятие состоялось 21 августа и собрало весь основной состав «сине-бело-голубых», игроков «Зенита-2», а также участниц женской команды.

«В первых турах результаты не такие, как мы хотели. Мы набрали меньше очков, чем планировали. Чего не хватило на старте сезона? Побед, поэтому в матче с махачкалинским „Динамо“ должны набирать три очка», — отметил Дркушич.

По итогам пяти сыгранных туров в текущем сезоне РПЛ, «Зенит» заработал шесть очков и теперь занимает девятую строчку в турнирной таблице.

В предстоящем туре «Зенит» на своем поле встретится с «Динамо» из Махачкалы. Матч пройдет в субботу, 23 августа, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало запланировано на 16:15 по московскому времени.