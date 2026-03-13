Защитник «Сочи» Кэмерон Ли выбыл до конца сезона

Хоккеист Кэмерон Ли получил повреждение ребер в матче с ЦСКА 11 марта

Защитник хоккейного клуба «Сочи» Кэмерон Ли пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной в игре с ЦСКА. У игрока диагностировано повреждение ребер, сообщает Metaratings.ru .

Спортсмен получил травму 11 марта в матче против ЦСКА. Встреча завершилась поражением сочинского клуба со счетом 1:2. Обследование выявило повреждение ребер, из-за чего защитник выбыл до конца сезона.

29-летний хоккеист начал сезон в «Амуре», после чего был обменян в «Сочи». Канадец с российским паспортом не считается легионером. В текущем регулярном чемпионате FONBET КХЛ Ли провел 52 матча и набрал 22 очка (2 шайбы и 20 результативных передач).

После 64 игр «Сочи» занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея 44 очка. Следующий матч команда проведет 13 марта на выезде против «Ак Барса». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

