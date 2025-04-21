Защитник «Химок» признался, что поддерживает контакт с бывшим тренером Артигой

«Продолжаю ли я общаться с Артигой? Конечно!», — заявил спортсмен.

Стоит напомнить, что 15 апреля клуб официально заявил об уходе Артиги. Отмечается, что он работал в составе «Химок» с лета 2024 года. Затем вместе с уходом тренера команду покинули и его ассистенты Александр Димидко, Джозеп Техедо, Хосе Бермудес и Андони Сесма.

Тогда же по соглашению сторон был расторгнут контакт с группой тренеров. Футбольный клуб заявил, что специалисты принесли много пользы команде, но необходимо двигаться дальше.

Ранее сообщалось, что футболисты подмосковных «Химок» отказались проводить тренировку, узнав об увольнении своего главного тренера. После этого игроки только 10 минут позанимались в тренажерном зале и ушли.