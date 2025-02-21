Зарема Салихова жестко раскритиковала нового директора «Спартака» Кахигао

«Стендап у Кахигао удался. Всех насмешил попытками с понтами забрать у „Зенита“ Саласара, который уже побывал у них на сборах и успел сняться в ролике, а также неумением договорится с коллегами-турками из „Бешикташа“ по Фернандешу», — отметила она.

Салихова не понимает, зачем было тратить 1,5 месяца на трансфер травмированного Илича, если в итоге за большую стоимость был привезен игрок из клуба Рибалты и аргентинец, которые массово переходили в другие клубы РПЛ еще до Кахигао.

Она также выразила сомнения касательно того, что «Спартак» не зависит от агентов.

«Суперкрутой скаут сам ищет игроков на усиление, которых потом продаст дороже? Кто еще может купить 27-летнего игрока из АЕКа, которого забрали за 20 млн евро?» — возмутилась Салихова.

Продажа и передача игроков оказалась «ниже достоинства» Кахигао, заявила она. По ее словам, ему проще отпустить «ненужных» футболистов с выплатами. Салихова вспомнила несколько подобных случаев, среди которых фигурируют Мевля, Бальде, Тавареш, Жозе, Шамар и Селихов.

«Кто следующий уйдет с полными карманами? Абена или Медина? Если только агенты последнего сами не пристроят его», — продолжила она.

Кроме того, Салихова возмутилась тем, что молодых игроков «таскают» на сборы с основной командой при том, что ни один из них не остается на весь сезон.

«Чтобы те своими глазами увидели, что шансов у них нет? Идите все сразу по пути Мелешина в „Сочи“ или куда-нибудь еще! При хорошем стечении обстоятельств будет шанс года через три оказаться на лавке „Зенита“, чтобы заполнить российский слот. Но шанса заиграть молодым русским за „Спартак“ при таком спортивном директоре и подходе руководства — 0,3%», — заключила она.

В ходе зимнего трансферного окна ряды «Спартака» пополнили форвард Ливай Гарсия, который перешел из АЕКа, бывший полузащитник «Ривер Плейт» Пабло Солари и экс-вратарь ЦСКА Илья Помазун. Клуб покинули нападающий Шамар Николсон, перешедший в «Тихуану», Антон Зиньковский и Павел Мелешин, отправившиеся в «Крылья Советов» и «Сочи» соответственно, а также голкипер Александр Селихов и защитник Томаш Тавареш, покинувшие клуб на правах свободных агентов.

После 18 туров в текущем сезоне РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и, заняв третье место в таблице, уступает «Зениту» и «Краснодару» два очка.