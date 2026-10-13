«Заречье-Одинцово» обыграло «Омичку» в первом домашнем матче сезона

Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» 10 октября одержал первую домашнюю победу в сезоне. Команда обыграла «Омичку» из Омской области во втором туре чемпионата России в Волейбольном центре Одинцово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Заречье-Одинцово» победило «Омичку» из Омской области во втором туре чемпионата России по волейболу среди женских команд. Встреча прошла 10 октября в Волейбольном центре Одинцово и стала первым домашним матчем команды в сезоне.

В стартовом туре «Заречье-Одинцово» уступило казанскому «Динамо-Ак Барс» со счетом 1:3. «Омичка» начала чемпионат с поражения от «Минчанки» — 2:3.

Чемпионат России продлится до мая и включает предварительный этап и плей-офф. На первом этапе команды играют в два круга, встречаясь с каждым соперником дома и на выезде. Регулярный сезон стартовал 3 октября и завершится 15 марта.

Клуб «Заречье-Одинцово» основали в 1987 году по инициативе директора совхоза «Заречье» Сергея Кушнарева. Первый крупный успех пришел в 1995 году, когда команда выиграла Кубок России. Через год клуб дебютировал в Суперлиге.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.