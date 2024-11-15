Зарайские волейболисты стартовали в «Кубке 4-х городов» среди мужских команд
Фото - © МАУ Дворец спорта "Зарайск"
На арене Дворца спорта «Озёры» в городском округе Озеры состоялся первый тур «Кубка 4-х городов» по волейболу среди мужских команд. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В турнире принимают участие четыре команды:
- ДС «Зарайск» (г. о. Зарайск);
- «Луховицы» (г. о. Луховицы);
- «Коломна» (г. о. Коломна);
- «Озёры» (г. о. Озеры).
Команды соревновались по круговой системе, сыграв шесть матчей. Каждая игра продолжалась до двух побед, при этом первая партия шла до 25 забитых мячей, а третья — до 15.
Всего в турнире запланировано четыре тура, каждый из которых будет проходить в городе, где базируется одна из команд. По итогам этих туров будут определены победитель и призеры.
Места в первом туре распределились следующим образом:
- 1 место — «Коломна» (г. о. Коломна) — 9 очков;
- 2 место — «Луховицы» (г. о. Луховицы) — 5 очков;
- 3 место — «Озёры» (г. о. Коломна) — 2 очка;
- 4 место — ДС «Зарайск» — 2 очка.
Второй тур состоится в городском округе Зарайск 22 декабря 2024 года.
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