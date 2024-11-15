Зарайские волейболисты стартовали в «Кубке 4-х городов» среди мужских команд

На арене Дворца спорта «Озёры» в городском округе Озеры состоялся первый тур «Кубка 4-х городов» по волейболу среди мужских команд. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В турнире принимают участие четыре команды:

- ДС «Зарайск» (г. о. Зарайск);

- «Луховицы» (г. о. Луховицы);

- «Коломна» (г. о. Коломна);

- «Озёры» (г. о. Озеры).



Команды соревновались по круговой системе, сыграв шесть матчей. Каждая игра продолжалась до двух побед, при этом первая партия шла до 25 забитых мячей, а третья — до 15.

Всего в турнире запланировано четыре тура, каждый из которых будет проходить в городе, где базируется одна из команд. По итогам этих туров будут определены победитель и призеры.

Места в первом туре распределились следующим образом:

1 место — «Коломна» (г. о. Коломна) — 9 очков;

2 место — «Луховицы» (г. о. Луховицы) — 5 очков;

3 место — «Озёры» (г. о. Коломна) — 2 очка;

4 место — ДС «Зарайск» — 2 очка.

Второй тур состоится в городском округе Зарайск 22 декабря 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.