Занятия по скандинавской ходьбе пройдут в Бронницах 11 и 13 марта

11 и 13 марта в парке культуры и отдыха «Бронницкий луг» пройдут занятия по скандинавской ходьбе. Мероприятие организовывает комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Раменский» отделения Бронницы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Скандинавская ходьба — это отличный способ поддержать грудную и сердечно-сосудистую систему, улучшить настроение и насладиться прекрасными видами природы.

Кроме того, есть много пользы у этой спортивной активности: повышается выносливость; прогулки на свежем воздухе помогают снизить уровень стресса, улучшить настроение и общее психоэмоциональное состояние; скандинавская ходьба практикуется в группах, что способствует общению и созданию новых знакомств; этот вид активности подходит для людей всех возрастов и уровней физической подготовки, что делает его доступным для широкой аудитории; занятия помогают развивать гибкость и координацию движений благодаря синхронизации работы рук и ног.

Начало в 10:30. Сбор у главной сцены парка. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.