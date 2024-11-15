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Заместитель главы Чехова оценил проведение тренировки по водному поло в округе

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакин, его заместитель Павел Сибарсов посетил тренировку училища олимпийского резерва № 4 по водному поло. Мероприятие проходило в бассейне дворца спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова» в городе Чехове, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Водное поло — это командная олимпийская игра с мячом, которая проводится в воде. Игроки соревнуются, используя только руки. Задача — забить как можно больше голов в ворота соперника и защитить свои ворота от атак оппонентов.

Это физически напряженное спортивное направление, требующее от игроков высокой подготовки. Ватерполисты должны быстро перемещаться, ловить и передавать мяч, а также выполнять броски.

Периодические посещения тренировок спортсменов важны для их мотивации. Мероприятие прошло под руководством тренера высшей категории Кахи Резоевича Кинцурашвили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.