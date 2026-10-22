В Сергиево-Посадском округе за сутки собрали помощь бойцу с позывным «ДК»

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Сергиево-Посадском округе отправил на передовую груз для бойца с позывным «ДК». К сбору подключились сотрудники центра и жители округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Боец с позывным «ДК» обратился за помощью в начале недели. Уже в среду все необходимое загрузили в машину для отправки на фронт. Груз собрали сотрудники Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей вместе с жителями Сергиево-Посадского округа.

«Мы передали квадрокоптер Mavic 3 Pro, теплые вещи, спальные мешки. Все, что боец просил, мы собрали и с удовольствием передали», — рассказал руководитель Сергиево-Посадского отделения ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Лебединский.

Вместе с оборудованием и вещами для холодного времени года бойцу передали письма школьников. Участники СВО бережно хранят эти послания как напоминание о том, что дома их ждут и поддерживают.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в сборе гуманитарной помощи. Большое вам спасибо!» — сказал боец с позывным «ДК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.