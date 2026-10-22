В Люберцах подготовили парки к зимнему сезону

Готовность техники и сотрудников к зимнему содержанию парков проверили 22 октября в лесопарке «Чемпион» в Дзержинском городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители министерства благоустройства Московской области, администрации городского округа Люберцы и муниципальной «Дирекции парков» оценили готовность сил и средств к зиме на смотре в лесопарке «Чемпион».

Дирекция обслуживает девять парков общей площадью более 235 га. Их содержание обеспечивает подрядная организация. Зимой уборку будут проводить ежедневно с помощью 11 тракторов и 18 снегоуборочных машин. Вся техника исправна и готова к эксплуатации. Дополнительно закуплены лопаты и гранитная крошка. В парках будут работать 82 сотрудника, обеспеченных зимней спецодеждой.

«Существуют нормативы, согласно которым все парки Московской области должны быть обеспечены необходимым инвентарем, техникой, людьми, экипировкой», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Вячеслав Звездилин.

В «Дирекции парков» подчеркнули, что главная задача сотрудников — обеспечить безопасное и комфортное пребывание жителей и гостей округа в зонах отдыха зимой.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.