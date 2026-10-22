В Солнечногорске благоустроили 14 пешеходных маршрутов

Работы охватили следующие участки: — по ул. Баранова от ул. Почтовой, д. 21 до детского сада № 1; — от ул. Сенежской, д. 21 до школы № 5; — от железнодорожного вокзала до ул. Крестьянской, д. 10а/1; — от ул. Дзержинского, д. 21/19 до центральной детской библиотеки — участки 1 и 2; — от ул. Баранова, д. 21/24 до детского сада № 19; — от ул. Драгунского, д. 17 до гимназии № 6; — от ул. Красноармейской, стр. 15а до ул. Баранова, вблизи д. 21/24а; — от ул. Баранова, д. 30 до д. 34; — от ул. Рекинцо, д. 2 до спортивной площадки; — от ул. Советской, д. 1 до автостанции; — от ул. Баранова, д. 21/24а до д. 21/24; — по ул. Банковской вдоль гимназии № 6 им. Драгунского.

Одним из самых протяженных стал маршрут по Красноармейской улице, который связывает одну из центральных частей города с микрорайоном Выстрел. Его длина — 470 м.

Рабочие демонтировали участки старого покрытия, разработали грунт для основания, установили бордюрный камень и уложили асфальт.

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов отметил, что все работы на 14 объектах, запланированные на 2026 год, завершили в срок. Обновление провели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева при поддержке регионального правительства.

В программу комплексного благоустройства дворовых территорий в этом году также вошли участки в Солнечногорске и территориальных отделах — дачном поселке Поварово, деревне Кривцово и поселке городского типа Андреевка.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.