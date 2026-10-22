В Ногинске провели зональный этап волейбольного турнира «Активного долголетия»

Участники программы «Активное долголетие» из четырех округов Подмосковья встретились 22 октября в Ногинске на зональном этапе областного турнира по волейболу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях участвовали команды Богородского, Сергиево-Посадского, Орехово-Зуевского округов и Королева. Игроки продемонстрировали слаженную игру и физическую подготовку, а зрители активно поддерживали спортсменов.

На турнир пришли начальник управления по социальным вопросам Людмила Вязелева, депутат совета депутатов Богородского округа Павел Волнов и исполняющий обязанности директора ГБУСО «КЦСОР «Богородский» Игорь Фокин. Гости отметили важность физической активности для старшего поколения и пожелали участникам честной борьбы и хорошего настроения.

Во время матчей волейболисты поддерживали друг друга в сложных игровых ситуациях и вместе радовались удачным розыгрышам. Командная сплоченность помогала участникам показывать результативную игру.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.