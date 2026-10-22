В Талдомском округе открыли памятный знак погибшим участникам СВО

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Памятный знак погибшим участникам специальной военной операции открыли 21 октября в поселке Вербилки Талдомского округа. Он стал вторым таким мемориалом в округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поселке Вербилки Талдомского городского округа 21 октября состоялось торжественное открытие памятного знака — кенотафа, посвященного погибшим участникам специальной военной операции. Ранее, летом этого года, аналогичный мемориал установили в поселке Запрудня. Памятные знаки призваны увековечить память погибших земляков.

На церемонию пришли родные и близкие погибших бойцов, действующие участники СВО, ветераны боевых действий, представители общественности и администрации. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и выразили благодарность за их самоотверженность.

После официальной части прошла неформальная беседа с участниками СВО и руководителями волонтерских организаций. Бойцы и активисты отметили важность поддержки тыла.

Волонтеры Талдомского округа продолжают регулярно собирать и отправлять гуманитарную помощь на передовую, плести маскировочные сети и помогать семьям военнослужащих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.