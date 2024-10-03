Загрутдинов: новый ФОК с бассейнами появится в районе Зябликово

На данный момент он готов на 65%. Основные работы завершатся уже к концу этого года. Там будет два бассейна, зал для групповых занятий.

«На текущий момент объект готов на 65%. На завершающей стадии находятся фасадные работы, завершена черновая отделка. Завершены системы водоподготовки бассейнов, на завершающей стадии внутренние инженерные сети», - уточнил Манучарян.

В здании будет бассейн для оздоровительного плавания, а другой бассейн по размерам будет чуть меньше и предназначен для обучения детей плаванию.

Строительство «Аквариса» осуществляется по программе «Спорт Москвы». После открытия он сможет принимать до тысячи человек в сутки, в том числе и маломобильных граждан.

«В последнее время особое внимание уделяется возведению районных спорткомплексов в шаговой доступности. ФОК «Акварис» является таким. Строительство «Аквариса» проходило на сложном геологическом участке. В некоторых местах перепад высот достигал 10 м. Но благодаря слаженной командной работе строителям удалось справится с непростым рельефом. После ввода в эксплуатацию жители района получат красивое здание с хорошим благоустройством, где можно будет заниматься спортом», - отметил руководитель департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

Возле здания будут обновлены проезды и тротуары, оборудованы велопарковки. На его территории планируется уложить газон и установить фонари.