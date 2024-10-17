Загрутдинов: ФОК «Стальной» в Алексеевском районе Москвы построен на 55%

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Стальной» в Алексеевском районе Москвы строят в рамках реализации программы «Спорт Москвы». На сегодняшний день его готовность оценивается в 55%, об этом сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Территориально спортивный объект находится на улице Павла Корчагина, владение № 7. Строительство «Стального» происходит за счет бюджета Москвы.

«На объекте полностью завершены кровельные и монолитные работы. В настоящее время продолжаем монтаж фасада, его облицовку терракотовыми панелями и устройство витражей. Готовность витражных работ составляет 90%, а фасадных — 40%», — рассказал Загрутдинов.

Специалисты уже наполовину смонтировали систему водоподготовки, а внутренние отделочные работы завершили на 45% от общего плана. Наружные инженерные сети уже практически готовы, осталось завершить всего 2% работ, а прилегающую к объекту территорию благоустроили на треть.

Общая площадь двухэтажного объекта составляет порядка 8 тыс. «квадратов» и будет включать в себя спортивный бассейн длиной 50 метров и шириной 25 метров. Одновременно им смогут пользоваться десять спортсменов — каждый на своей дорожке. Для удобства и безопасности в отдельной зоне главного бассейна специалисты оборудовали детский бассейн с учетом глубины. Его длина составит 10 метров, а ширина — шесть.

При строительстве большого бассейна впервые используют не монолит, а чашу из нержавеющей стали. Также специалисты оборудуют ФОК профессиональной системой хронометража, которая моментально отобразит результаты заплыва на табло по его завершению.

Ежедневного «Стальной» смогут посещать более 1,7 тысячи человек, которые смогут пользоваться в том числе залом общей физподготовки с тренажерами. Для удобства в спортивном объекте организуют пространство площадью около 50 квадратных метров с сауной, комнатой отдыха, душевыми и санузлами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ФОК «Стальной» начали строить по просьбе местных жителей. Градоначальник отметил, что открытие объекта запланировано на 2025 год.