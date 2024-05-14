Забег в поддержку детской команды по адаптивному хоккею пройдет в Подольске

​В городском округе Подольск 19 мая состоится благотворительный забег «Бежим к Победе» в поддержу сборной команды Подмосковья по адаптивному хоккею детей с ментальными нарушениями, сказано в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Для всех участников подготовлена одна дистанция — «километр доброты» по живописному парку имени Виктора Талалихина. Регистрация будет проходить у центрального входа в парк. Принять участие в старте сможет любой желающий, независимо от возраста и уровня подготовки. Каждый спортсмен получит памятный подарок от организаторов. Также будут разыграны специальные призы: велосипед, самокат, ювелирные украшения, подарочные боксы и многое другое.

​Забег проводится в поддержку единственной команды в Московской области по адаптивному хоккею детей с ментальными нарушениями. Идея по ее созданию принадлежит родителям детей и тренерскому составу. Под чутким руководством тренерского штаба юные спортсмены научились играть в хоккей — владеть шайбой, отдавать пасы, взаимодействовать между собой и быть одной командой.

Мероприятие пройдет по адресу: Рабочая улица, 5д, парк имени В.Талалихина. Начало регистрации в полдень.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.