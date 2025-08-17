сегодня в 20:37

Забег по Садовому кольцу в Москве попал в Книгу рекордов России

Москва установила новый рекорд России в забеге по Садовому кольцу. Более 11 тыс. человек приняли участие в беговом марафоне, об этом сообщается в Telegram-канале «Книга рекордов России» .

Дептранс Москвы организовал спортивное событие, которое стало самым массовым забегом в истории страны. 17 августа 2025 года по Садовому кольцу столицы пробежали 11030 участников, установив официальный рекорд России.

Уникальность мероприятия заключалась в том, что в течение одного дня были проведены забеги на различные дистанции. Все трассы были проложены по знаменитому московскому Садовому кольцу.

Организатором и рекордсменом выступил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, который подтвердил новый национальный рекорд по количеству участников в однодневном мультидистанционном забеге.