XIV турнир по хоккею с шайбой среди юношей прошел в Балашихе

XIV турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2014 года рождения на кубок олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, почетного гражданина Балашихи Юрия Ляпкина завершился в день 80-летия прославленного игрока. В церемонии закрытия соревнований в Ледовом дворце «Арена Балашиха» участвовал глава Балашихи Сергей Юров, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Прежде всего от всей души поздравляю с днем рождения почетного жителя Балашихи, легендарного спортсмена, хоккеиста Юрия Евгеньевича Ляпкина! Благодарю вас за ту огромную работу по развитию хоккея, которую вы делаете в нашем городе! Благодаря вам Балашиха любит хоккей и будет его продолжать развивать. А турнир, надеюсь, и далее будет проводиться на таком же достойном уровне», — отметил Сергей Юров.

Турнир по хоккею на кубок Юрия Ляпкина проводится в Балашихе с 2011 года. На этот раз в нем участвовали 12 команд, которые разделили на две группы. В плей-офф выходили по четыре лучшие. Турнир завершился победой московского «Спартака», который в финале разгромил московскую «Русь» — 7:1.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.