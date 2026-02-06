WADA проверит, влияет ли увеличение члена на дальность полета спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) спросили о введении спортсменами в гениталии гиалуроновой кислоты, чтобы летать дальше. Организация проверит информацию, сообщает РЕН ТВ.
Об использовании прыгунами подобного «допинга» рассказал немецкий таблоид Bild.
Как отметила The Guardian, в 2025 году олимпийские призеры из Норвегии Мариус Линдвик и Иоганн Йоханн Андре Форфанг получили дисквалификации по 3 месяца после того, как команда тайно подправила им швы в области паха. Это произошло на чемпионате мира по лыжным видам спорта.
По проведенному исследованию, которое было размещено в научном журнале Frontiers, изменение костюма на 2 см эквивалентно дополнительной протяженности прыжка на 5,8 м. По информации Bild, атлеты для этого вводят кислоту в половые органы и добавляют глину в зоне паха. Таким образом они увеличивают размеры одежды и делают ее более свободной.
«Я не знаю всех деталей трамплинга и того, как это может улучшить (длину прыжка — ред.), но если что-то всплывет, мы рассмотрим, связано ли это с допингом», — отметил глава WADA Витольд Банька.
