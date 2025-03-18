Взял себе имя Мохамед: экс-игрок «Спартака» Квинси Промес принял ислам

Бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес после завершения контракта с футбольным клубом решил принять ислам. По словам близких, так футболист пытается наладить свою жизнь, сообщает Mash .

По мнению самого Промеса, его дела стали идти совсем плохо. Сначала «Спартак» отказался продлевать с ним договор, когда футболист не смог вернуться из ОАЭ, потом спортсмена преследовали криминальные истории.

Решение поменять религию он принял после ареста в марте прошлого года. Его задержали в ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры. На Родине его приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду 1,5 тонны кокаина. Также футболист получил еще 1,5 года за попытку убить своего родственника.

Тогда Промес понял — пора что-то менять. Он пришел в мечеть и прочитал символ веры при свидетелях. Футболист взял себе имя Мохамед. В Сети появились кадры из мечети Джумейра в ОАЭ. Промес находится внутри места поклонения перед молитвой в священный месяц Рамадан.

Срок договора «Спартака» с футболистом истек 30 июня прошлого года. Личные причины послужили тому, что Промес не вернулся в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ и полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона.