«Спартак» объявил об окончании контракта с Квинси Промесом

Срок действия текущего договора «Спартака» с Квинси Промесом истек 30 июня 2024 года, сообщается на сайте футбольного клуба.

Личные причины послужили тому, что Квинси Промес не вернулся в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ и полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона.

О возобновлении выступлений спортсмена в клубе речи пока не ведется. Однако в «Спартаке» надеются на то, что сторонам удастся урегулировать этот вопрос.

Голландец Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году. Футболист играл за этот клуб в 235 матчах, в которых забил 114 мячей. Это 6-й результат в истории «Спартака».

Промес был одним из главных фаворитов чемпионского сезона и автором победного гола в матче за Суперкубок России в 2017 году.

Пять лет спустя он же забил решающий мяч в финале Кубка России против «Динамо» в «Лужниках».

Ранее у ЦСКА закончился контракт с Антоном Заболотным. За 3 года в клубе он провел 104 матча, в которых забил 22 мяча и сделал 11 голевых передач.