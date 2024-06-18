Спасибо за все: Заболотный покинул ПФК ЦСКА

Заболотный прокомментировал свой уход из ЦСКА. Он отметил, что с 11 лет является армейцем, а также рассказал о детстве, когда не мог и представить, что однажды выведет родную команду на поле с капитанской повязкой.

Футболист заявил, что с большой честью носил красно-синюю футболку. По словам Заболотного, он ценит каждый момент, проведенный в клубе, помнит каждый матч и каждую победу, особенно в Кубке России.

Спортсмен поблагодарил болельщиков, которые поддерживали команду, а также всех работников клуба, тренеров, персонал и партнеров по команде.

В клубе также пожелали Заболотному удачи в дальнейшей карьере.

Антон вернулся в ПФК ЦСКА три года назад. За это время он провел 104 матча, в которых забил 22 мяча и сделал 11 голевых передач.