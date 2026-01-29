Выяснилось, сколько заработает защитник «Спартака» Ярош по новому контракту

Защитник Кристиан Ярош по новому контракту со «Спартаком» заработает 30 млн руб
Спорт

По новому контракту со «Спартаком» защитник Кристиан Ярош заработает сумму в размере 30 млн рублей в каждом из двух последующих сезонов, сообщает Metaratings.ru.

29 января было объявлено о подписании официального соглашения между сторонами, которое будет действовать до 2028 года.

Ярош — воспитанник «Кошице». В КХЛ он также играл за такие команды, как «Авангард», ЦСКА и «Северсталь».

В текущем сезоне 29-летний Ярош принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата FONBET КХЛ, набрав 8 (0+8) очков при коэффициенте полезности «+1».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.