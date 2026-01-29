Выяснилось, сколько заработает защитник «Спартака» Ярош по новому контракту

сегодня в 13:59

Защитник Кристиан Ярош по новому контракту со «Спартаком» заработает 30 млн руб

По новому контракту со «Спартаком» защитник Кристиан Ярош заработает сумму в размере 30 млн рублей в каждом из двух последующих сезонов, сообщает Metaratings.ru .

29 января было объявлено о подписании официального соглашения между сторонами, которое будет действовать до 2028 года.

Ярош — воспитанник «Кошице». В КХЛ он также играл за такие команды, как «Авангард», ЦСКА и «Северсталь».

В текущем сезоне 29-летний Ярош принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата FONBET КХЛ, набрав 8 (0+8) очков при коэффициенте полезности «+1».

