сегодня в 19:27

Второй товарищеский хоккейный матч ко Дню народного единства прошел в Балашихе

3 ноября на льду «Арены Балашихи» встретились хоккейные клубы «Ратник» из Балашихи и «Нефтяник» из Сургута. В матче принял участие начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич, он занял позицию левого нападающего, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«Команды показали чистую и честную игру. Сегодня победила дружба — между командами, городами и людьми, которые любят спорт и нашу страну. Было очень приятно увидеть такую сильную поддержку наших болельщиков», — сказал Никита Тарасевич.

В завершении мероприятия была проведена торжественная церемония награждения лучших игроков по результатам двух дней матчей.

2 ноября был проведен первый товарищеский матч в рамках игр, посвященных Дню народного единства, между командой «НИИИ» из Балашихи и «Нефтяником». На церемонии открытия присутствовали глава городского округа Балашиха Сергей Юров и советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, почетный гражданин Балашихи Юрий Ляпкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.