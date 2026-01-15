Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24 и 25 января

Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту состоится 24 и 25 января на территории центра технических видов спорта «Москва». В соревнованиях примут участие более 30 пилотов из 12 регионов страны, сообщает пресс-служба РДС.

Второй этап «Зимнего Кубка РДС» сезона 2025/2026 соберет спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, а также из Саратовской, Смоленской, Свердловской, Ульяновской, Ярославской, Челябинской, Томской, Московской и Ленинградской областей. В этом сезоне Кубок впервые проводится в два этапа: первый прошел в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге.

Главная особенность соревнования — возможность для любителей дрифта соревноваться наравне с профессионалами RDS GP и RDS Open. В числе фаворитов этапа — Денис Тестоедов из Ленинградской области, победитель первого этапа, и Иван Пальмин из Санкт-Петербурга, занявший второе место. Среди московских пилотов выделяются Дмитрий Щербина и Кирилл Шолдан, а также Руслан Арефьев и Владимир Мазаев.

Генеральный директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский отметил, что соревнования открывают новые имена и дают шанс молодым пилотам заявить о себе командам и спонсорам.

Фото - © пресс-служба РДС Фото - © пресс-служба РДС Фото - © пресс-служба РДС Фото - © пресс-служба РДС Фото - © пресс-служба РДС

«Второй этап Кубка объединит еще больше участников, а также позволит юным гонщикам пройти учебно-тренировочные сборы на настоящей трассе. Это открывает мир большого дрифта для новых талантливых пилотов — в этом наша главная цель», — пояснил Добровольский.

В рамках этапа впервые пройдут учебно-тренировочные сборы для юниоров 8–16 лет. Для участников подготовлена образовательная программа и заезды. Среди юных пилотов — москвичи Даниил Арефьев, Тимофей Колобов, Антон Строгонов и Александр Цепелев из Екатеринбурга.

Соревнования стартуют 24 января с квалификационных заездов, а 25 января зрители смогут увидеть парные заезды, посетить сервис-парк и автограф-сессию. Билеты доступны на сайте, прямая трансляция — на платформе RDS TV и онлайн-площадках Российской Дрифт Серии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.