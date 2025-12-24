Всеволод Шумков рассказал о победе на чемпионате мира и инциденте в финале

Шумков стал первым чемпионом мира по боксу из Петербурга

Чемпион мира по боксу Всеволод Шумков поделился впечатлениями от победы на чемпионате мира в Дубае, рассказал о подготовке, финальном поединке с Абдумаликом Халоковым и объяснил инцидент с укусом соперника, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Боксеры Всеволод Шумков и Илья Попов стали первыми чемпионами мира по боксу из Петербурга. Шумков рассказал, что подготовка к турниру была сложной из-за переносов сроков, но ему удалось выйти на пик формы к началу чемпионата.

Финальные бои проходили на открытом стадионе в Дубае, однако спортсмен отметил, что был готов к таким условиям благодаря тренировкам на свежем воздухе в Сочи. По словам Шумкова, несмотря на отсутствие сборных США, Британии и Франции, уровень участников был высоким — в турнире участвовали представители более 100 стран.

В финале Шумков встретился с узбекским боксером Абдумаликом Халоковым, которому ранее неоднократно проигрывал. На этот раз ему удалось реализовать план на бой и одержать победу.

«Я отдал все свои силы в финале. Был счастлив, что победил», — рассказал спортсмен.

Особое внимание привлек эпизод, когда Шумков укусил соперника за ухо. Он пояснил, что это произошло случайно из-за постоянных клинчей со стороны Халокова.

«Если бы действительно укусил, он бы пожаловался судье», — отметил боксер.

Международная ассоциация бокса заявила, что результат боя пересматривать не будут, так как инцидент не повлиял на исход поединка.

Шумков признался, что не считает себя героем, но гордится тем, что стал первым чемпионом мира по боксу из Петербурга. В планах спортсмена — участие в Олимпийских играх, но только под российским флагом. Если это окажется невозможным, он намерен продолжить карьеру в профессиональном боксе.

